Эти три продукта надо есть каждый день, чтобы не заболеть раком

Белковая пища с омега-3 жирными кислотами способствует снижению риска развития рака и предотвращает хроническое воспаление, уверена доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог Лори Альфонс. Она отметила, что питание будет ещё полезнее, если белок сочетать с клетчаткой и нужными углеводами.

Альфонс заявила, что ежедневное употребление лосося с зелёным салатом и печёным картофелем может стать неплохой профилактикой рака. К основному блюду онколог разрешила добавить немного сметаны.

«Научные исследования показали, что диета, включающая жирные кислоты омега-3, способствует снижению риска развития рака. Что касается лосося, то он содержат магний — питательное вещество, которое также связано с профилактикой онкологии», — цитирует Pronews.gr доктора.

Также Альфонс предлагает не употреблять углеводы без белка. Так, лучше уменьшить порцию макарон, но положить на тарелку кусочек курицы. Сама врач регулярно ест жареные морские гребешки или лосось, зелёный салат и печёный картофель.