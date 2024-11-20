Священник перечислил три случая, когда делать «уколы красоты» не грешно

Православная верующая может решиться на инъекционную косметологию только в трёх случаях: если ей нужно исправить последствия травмы на лице, наследственные изъяны или удержать мужа в семье. Тогда изменения внешности не будут считаться грехом. Об этом Life.ru рассказал протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов.

Если у человека бывает физическое повреждение, когда он получил какую-то травму, то, конечно, изменение внешности не возбраняется. Или когда, допустим, какое-то родовое искажение лица, когда что-то нужно изменить, поправить, то греха в этом нет. Но когда у человека и так нормальные губы, и он пытается сделать их модными, надутыми, это уже чрезмерно и глупо Константин Харитонов протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете

Он добавил, что иногда женщины прибегают к услугам косметолога и «уколам красоты», чтобы удержать мужа в семье. Священник полагает, что в данном случае ничего плохого в этом нет, так как цель вполне благородная. Ради сохранения брака позволительно что-то поменять в себе, такой способ вполне может себя оправдать. Но если женщина хочет выставить себя напоказ и соглашается на «надутые» нубы, новый контур лица, ботокс совсем не ради любимого человека, то тут возникает много вопросов. Возможно, лучше пойти к психологу, а не к косметологу, чтобы выяснить причины недовольства собой, отметил Харитонов.

«Если человек это делает ради другого, ради соблазна, ради выпендрёжа, ради гордыни, чтобы потом на пляже ходить и красоваться, то это грешно. Цель должна быть не в том, чтобы людей соблазнять своим телом, а в том, чтобы послужить своим телом Богу и людям, и своей семье. А не так, чтобы только соблазнять и красоваться», — резюмировал собеседник Life.ru.