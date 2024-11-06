Россиянкам рассказали о самой опасной бьюти-процедуре, приводящей к слепоте
Врач Груздев: «Уколы красоты» могут вызвать слепоту
Поход в салоны красоты может завершиться печальными последствиями, особенно если выбирать непроверенных мастеров. Например, введение филлеров в мышечную ткань может привести к осложнениям вплоть до слепоты. Об этом заявил врач-хирург Денис Груздев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Не столько важно количество осложнений, сколько важно их качество. И, если мы говорим про самые опасные, то, наверное, это введение филлеров. Если филлер попадает в сосуд, то есть перекрывает ток крови, то здесь могут быть очень неприятные осложнения», — предупредил врач.
При этом профессионал, в отличие от дилетантов, сможет моментально исправить ситуацию. Поэтому важно перед походом в клинику изучить информацию о враче, который будет проводить процедуру: узнать его квалификацию, опыт, посмотреть документы об образовании. Они должны находится в открытом доступе клиники, отметил хирург. Также можно попросить показать паспорта препаратов и флакончики перед началом процедуры.
Ранее Life.ru писал, что жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола незарегистрированным препаратом для коррекции морщин Refinex. Опасную для жизни процедуру проводили в косметологическом кабинете, который располагался в одном из ТЦ дагестанской столицы. Через несколько дней после инъекции у женщины начала кружиться голова, появилась слабость, возникли трудности с дыханием и глотанием. Пострадавшую госпитализировали и положили в инфекционное отделение. До этого такая же ситуация произошла с другой жительницей дагестанской столицы в Москве. По словам инфекциониста, подобные ситуации могли произойти только при существенном превышении концентрации или грубых нарушениях при производстве препарата.