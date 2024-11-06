Россиянкам рассказали о самой опасной бьюти-процедуре, приводящей к слепоте

Поход в салоны красоты может завершиться печальными последствиями, особенно если выбирать непроверенных мастеров. Например, введение филлеров в мышечную ткань может привести к осложнениям вплоть до слепоты. Об этом заявил врач-хирург Денис Груздев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Не столько важно количество осложнений, сколько важно их качество. И, если мы говорим про самые опасные, то, наверное, это введение филлеров. Если филлер попадает в сосуд, то есть перекрывает ток крови, то здесь могут быть очень неприятные осложнения», — предупредил врач.