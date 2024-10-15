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15 октября, 19:16

В Москве накрыли подпольный цех по производству гиалуроновой кислоты

В Москве задержали ОПГ, незаконно изготавливающую гиалурон для косметологов

Московская полиция пресекла распространение нелегальных гиалуроновых инъекций, которые используются в косметических процедурах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители накрыли лабораторию по незаконному производству гиалурона. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В столице пресечена деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии»,написала спикер ведомства в личном телеграм-канале.

Она отметила, что изготовленную продукцию сбывали через Интернет в различные коммерческие клиники Московского региона и других регионов. Доход от противоправной деятельности превышал 100 миллионов рублей в год.

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Впрочем, доходы «чёрных фармацевтов» меркнут на фоне ещё более продвинутых мошенников. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в столице задержали 96 создателей криптовалютных сервисов для хакеров. Оборот средств на этих платформах превысил 112 миллиардов рублей.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Юрий Лысенко
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