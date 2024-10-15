В Москве накрыли подпольный цех по производству гиалуроновой кислоты
В Москве задержали ОПГ, незаконно изготавливающую гиалурон для косметологов
Московская полиция пресекла распространение нелегальных гиалуроновых инъекций, которые используются в косметических процедурах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители накрыли лабораторию по незаконному производству гиалурона. Видео © Telegram / Ирина Волк
«В столице пресечена деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии», — написала спикер ведомства в личном телеграм-канале.
Она отметила, что изготовленную продукцию сбывали через Интернет в различные коммерческие клиники Московского региона и других регионов. Доход от противоправной деятельности превышал 100 миллионов рублей в год.
Впрочем, доходы «чёрных фармацевтов» меркнут на фоне ещё более продвинутых мошенников. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в столице задержали 96 создателей криптовалютных сервисов для хакеров. Оборот средств на этих платформах превысил 112 миллиардов рублей.
Telegram / Ирина Волк