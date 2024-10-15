В Москве накрыли подпольный цех по производству гиалуроновой кислоты

Московская полиция пресекла распространение нелегальных гиалуроновых инъекций, которые используются в косметических процедурах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители накрыли лабораторию по незаконному производству гиалурона. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В столице пресечена деятельность по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии», — написала спикер ведомства в личном телеграм-канале.

Она отметила, что изготовленную продукцию сбывали через Интернет в различные коммерческие клиники Московского региона и других регионов. Доход от противоправной деятельности превышал 100 миллионов рублей в год.