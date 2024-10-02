Чешская ОПГ трудоустраивала в британский McDonald's купленных у мафии рабов

Из-за нехватки рабочих мест в британских McDonald's трудились выкупленные у мафии рабы. Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на полицию Соединённого королевства, сотрудники которой и вскрыли схему современной работорговли.

Вот как всё работало: организованная двумя братьями из Чехии преступная группа находила в Европе бедствующих по разным причинам мужчин и предлагала отправиться в Великобританию, чтобы заработать хорошие деньги. Реальность, как во многих подобных случаях, с обещаниями не совпала: обманутых людей селили в неотапливаемом сарае с протекающей крышей и заставляли работать в общепите по 15 часов в день, говорится в материале.

Правоохранителям королевства удалось выявить 16 жертв. Почти весь их заработок отбирали бандиты, покупая себе на него дорогие машины и драгоценные цепочки. Вся эта роскошь потом использовалась, чтобы пустить пыль в глаза очередной жертве на мели.

Настоящих аплодисментов «заслуживает» администрация McDonald's, которая была в курсе, что некоторые из их сотрудников не знают английского языка, при этом прописаны в одном и том же жилье и даже имеют один на всех зарплатный счёт. Чтобы вызвать у руководства ресторана подозрения не хватило даже кошмарных переработок со сменами по 30 часов.