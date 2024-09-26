В Ленобласти поймали сутенёршу, обманом вывозившую девушек в Турцию

В городе Тосно Ленинградской области полицейские задержали гражданку Молдавии, находившуюся в международном розыске. Об этом пишет 78.ru.

Правоохранители считают, что задержанная была звеном в цепочке по торговле людьми в 2006-м, когда ей было 23 года. Она заманивала девушек рассказами о роскошной жизни в Стамбуле. Поддавшиеся на уговоры по прилёту были вынуждены ублажать мужчин за деньги. В розыск молдаванку объявили в 2009 году, хотя она сменила «деятельность» ещё в 2007-м.

«Долгих 15 лет ей удавалось скрываться от правосудия, пока ее не поймали», — пишет издание.

Сейчас иностранка находится в дежурной части полиции. Информации о том, каким ветром её занесло в Ленинградскую область, пока что нет.