В Ленобласти поймали сутенёршу, обманом вывозившую девушек в Турцию
В Ленобласти задержали молдаванку, участвовавшую в торговле людьми в 2006 году
В городе Тосно Ленинградской области полицейские задержали гражданку Молдавии, находившуюся в международном розыске. Об этом пишет 78.ru.
Правоохранители считают, что задержанная была звеном в цепочке по торговле людьми в 2006-м, когда ей было 23 года. Она заманивала девушек рассказами о роскошной жизни в Стамбуле. Поддавшиеся на уговоры по прилёту были вынуждены ублажать мужчин за деньги. В розыск молдаванку объявили в 2009 году, хотя она сменила «деятельность» ещё в 2007-м.
«Долгих 15 лет ей удавалось скрываться от правосудия, пока ее не поймали», — пишет издание.
Сейчас иностранка находится в дежурной части полиции. Информации о том, каким ветром её занесло в Ленинградскую область, пока что нет.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале года турецкая полиция задержала гражданку Узбекистана Нулифар Мирксанову, также известную как Мадам Клод. Она находилась в международном розыске по обвинению в торговле людьми с той же целью — использованию их для проституции в Турции. Задержали 40-летнюю сутенёршу в городе Чанаккале, куда она прибыла незаконным путём.
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