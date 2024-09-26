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26 сентября, 14:25

В Ленобласти поймали сутенёршу, обманом вывозившую девушек в Турцию

В Ленобласти задержали молдаванку, участвовавшую в торговле людьми в 2006 году

В городе Тосно Ленинградской области полицейские задержали гражданку Молдавии, находившуюся в международном розыске. Об этом пишет 78.ru.

Правоохранители считают, что задержанная была звеном в цепочке по торговле людьми в 2006-м, когда ей было 23 года. Она заманивала девушек рассказами о роскошной жизни в Стамбуле. Поддавшиеся на уговоры по прилёту были вынуждены ублажать мужчин за деньги. В розыск молдаванку объявили в 2009 году, хотя она сменила «деятельность» ещё в 2007-м.

«Долгих 15 лет ей удавалось скрываться от правосудия, пока ее не поймали»,пишет издание.

Сейчас иностранка находится в дежурной части полиции. Информации о том, каким ветром её занесло в Ленинградскую область, пока что нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале года турецкая полиция задержала гражданку Узбекистана Нулифар Мирксанову, также известную как Мадам Клод. Она находилась в международном розыске по обвинению в торговле людьми с той же целью — использованию их для проституции в Турции. Задержали 40-летнюю сутенёршу в городе Чанаккале, куда она прибыла незаконным путём.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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