Фигуристка Алина Загитова призналась, что увеличила губы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, известная своей скромностью и закрытостью, недавно открыла одну из тайн своей внешности. В интервью ютуб-каналу «ProПУСК» 22-летняя фигуристка призналась, что увеличила губы.

Заявление Алины Загитовой стало ответом на давние спекуляции и обсуждения. Ранее чемпионка объясняла изменения в своей внешности установкой брекетов. Летом она утверждала, что ортодонтические конструкции натирают внутреннюю часть губ и вызывают их временное увеличение.

Изменения во внешности спортсменки активно обсуждали не только поклонники, но и эксперты. Косметолог Елена Щукарева отметила, что процедура была выполнена неидеально. Специалист заметила, что губы фигуристка увеличила не только по контуру, но и в объёме, что не соответствует современным тенденциям на естественность.

Слухи об увеличении губ Алина Загитова решилась ответить честно лишь спустя несколько месяцев. «Кстати, я никогда об этом не говорила, — вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья!», — сказала на шоу фигуристка.

Алина также поделилась своими мыслями о негативе, с которым сталкивается в социальных сетях. Она считает, что её скромность и закрытость в какой-то степени провоцируют хейт.

Алина Загитова в течение многих лет приковывает к себе внимание поклонников и хейтеров. Расцвет популярности у нее случился после Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Девушка стала первой российской фигуристкой-одиночницей, выигравшей Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. В 2019 году Алина взяла паузу в спортивной карьере. Она посвятила себя телевидению и участиям в шоу.