Алина Загитова похвасталась дипломом и пошутила о списывании
Алина Загитова показала свой диплом о высшем образовании
Алина Загитова с дипломом о высшем образовании. Обложка © Telegram / Алина Загитова
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Фотографии с ним спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.
"Я — дипломированный специалист. Эти четыре года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете!" — отметила Загитова.
Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова
Также она поблагодарила преподавателей, которые помогали ей "развиваться в сфере продюсирования", и в шутку — друзей "за то, что всегда были рядом и давали списывать".
Загитовой 22 года. Она училась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе "Продюсирование и культурная политика".
Диплом Алины Загитовой. Обложка © Telegram / Алина Загитова
Ранее Загитова сделала признание о личной жизни. Фигуристка рассказала, что хочет создать семью.