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24 июля, 10:21

Алина Загитова похвасталась дипломом и пошутила о списывании

Алина Загитова показала свой диплом о высшем образовании

Алина Загитова с дипломом о высшем образовании. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Алина Загитова с дипломом о высшем образовании. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Фотографии с ним спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.

"Я — дипломированный специалист. Эти четыре года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете!" — отметила Загитова.

Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Также она поблагодарила преподавателей, которые помогали ей "развиваться в сфере продюсирования", и в шутку — друзей "за то, что всегда были рядом и давали списывать".

Загитовой 22 года. Она училась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе "Продюсирование и культурная политика".

Диплом Алины Загитовой. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Диплом Алины Загитовой. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Ранее Загитова сделала признание о личной жизни. Фигуристка рассказала, что хочет создать семью.

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Никита Никонов
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