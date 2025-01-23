Диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга
Врач Арзамасцев: Алкоголь разрушает клетки мозга, ухудшая умственные способности
Врачи давно твердят о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. Однако люди даже не догадываются, насколько он опасен. По словам диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, спиртные напитки буквально уничтожают мозг.
«Алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически возникает, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти», — отметил медик в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, при злоупотреблении алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия — нарушение функций головного мозга. Человек больше не сможет нормально воспринимать реальность и ясно думать.
Для хорошей работы мозга диетолог посоветовал пить свежевыжатые фруктовые и овощные соки. В них содержатся витамины и антиоксиданты, замедляющие старение и защищающие клетки от негативного воздействия внешней среды.
Ранее Life.ru писал, что алкоголь в любых дозах вреден для здоровья. Поэтому распространённое мнение народа о том, что один бокал красного вина в день оздоровляет, является мифом. Если часто пить спиртное, то может возникнуть цирроз печени, гипертония, аритмия и даже рак.