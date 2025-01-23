Диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга

Врачи давно твердят о пагубном влиянии алкоголя на здоровье человека. Однако люди даже не догадываются, насколько он опасен. По словам диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, спиртные напитки буквально уничтожают мозг.

«Алкоголь разрушает клетки, в том числе плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное периодически возникает, это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти», — отметил медик в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, при злоупотреблении алкоголем может развиться цирроз печени и возникнуть энцефалопатия — нарушение функций головного мозга. Человек больше не сможет нормально воспринимать реальность и ясно думать.

Для хорошей работы мозга диетолог посоветовал пить свежевыжатые фруктовые и овощные соки. В них содержатся витамины и антиоксиданты, замедляющие старение и защищающие клетки от негативного воздействия внешней среды.