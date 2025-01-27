Повелитель времени: Назван врач, замедляющий старение без пластических операций

С развитием медицины у современных людей появилась реальная возможность отсрочить на года старость. И чтобы это сделать, не надо ложиться под нож пластического хирурга. Есть другой менее болезненный, но при этом эффективный способ.

Как рассказала Пятому каналу директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачёва, коррекцией процессов старения у людей старше 60-65 лет занимается врач-гериатр. На основании специального анализа он определяет биологический возраст человека и проводит комплексную гериатрическую оценку. В результате разрабатывается индивидуальный план ведения пациента, который помогает замедлить старость.

«Он умеет определить биологический возраст человека на основании специального анализа, специальной комплексной гериатрической оценки и умеет, я бы даже так сказала, замедлить процесс старения... Многие думают, что процесс старения в пожилом возрасте невозможно замедлить. Так вот, это абсолютно не так», — объяснила Ткачёва.

Врач рассказала, как замедлить старение без пластики. Видео © Пятый канал

Сегодня в разных регионах России открыты 84 гериатрических центра, а в поликлиниках работают полторы тысячи гериатрических кабинетов. Консультацию врача можно получить по полису ОМС.