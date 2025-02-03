Россиянам назвали главные причины выпадения волос

Состояние волос напрямую зависит от внутренних и внешних факторов. Если они стали более тонкими, тусклыми и начали заметно выпадать, это повод задуматься о своём здоровье. Вызывать такие проблемы может не только дефицит витаминов, но и гормональные изменения, а также нарушение кровообращения в волосяных фолликулах, острый или хронический стресс, заявила РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

Кроме того, здоровье волос, как заявила эксперт, во многом зависит от питания. Для их роста необходимы витамины группы В. Например, В12 предотвращают выпадение, а В10— борется с появлением седины. Также важны витамины-антиоксиданты А, С, Е, минералы — железо, кремний и цинк.

К истончению и выпадению волос может приводит низкий уровень белка. Надо учитывать и болезни. В частности, на состоянии шевелюры могут сказываться проблемы с щитовидной железой, менопауза и сильный стресс.

«Если кожа стала сухой, особенно на локтях, голенях и пятках, это может быть признаком нехватки в организме полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3, а также витаминов группы В, А, С и E. Кроме того, это может указывать на ряд заболеваний, таких как гипотиреоз и сахарный диабет», — предупредила специалист.

Она призвала не откладывать решение проблемы на потом, а сразу обратиться за помощью к врачу и начать лечение. Тогда можно будет избежать серьёзных последствий.