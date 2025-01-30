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30 января, 15:45

От диабета до волчанки: Выпадение 100 волос в день назвали симптомом опаснейших болезней

Врач Кызымко: Выпадение более 100 волос может указывать на болезнь

Выпадение больше 100 волос в сутки — это повод обратиться к специалисту, ведь негативный эффект характерен для целого ряда заболеваний: от диабета до волчанки. Об этом предупредила врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины Мария Кызымко.

«Причины выпадения волос могут быть разнообразными. Так, этому процессу могут способствовать хронические заболевания — диабет в редких случаях, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка. В подростковом возрасте это можно объяснить гормональными изменениями», — отметила она в интервью «Газете.ru».

Также эксперт подчеркнула, что временное выпадение волос могут вызвать антибиотики, контрацептивы, стероиды, противоопухолевые и некоторые другие препараты. Ещё одна причина — плохое питание. А женщины страдают из-за недуга, потому что используют горячие инструменты для укладки и агрессивную химию.

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Ранее пластический хирург предупредил о возможных рисках при пересадке волос. Кроме того, учёные нашли связь между употреблением алкоголя и облысением. В свою очередь, трихолог озвучила 5 причин стремительного облысения в молодости.

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freepik

Борис Эльфанд
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