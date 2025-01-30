От диабета до волчанки: Выпадение 100 волос в день назвали симптомом опаснейших болезней

Выпадение больше 100 волос в сутки — это повод обратиться к специалисту, ведь негативный эффект характерен для целого ряда заболеваний: от диабета до волчанки. Об этом предупредила врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины Мария Кызымко.

«Причины выпадения волос могут быть разнообразными. Так, этому процессу могут способствовать хронические заболевания — диабет в редких случаях, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка. В подростковом возрасте это можно объяснить гормональными изменениями», — отметила она в интервью «Газете.ru».