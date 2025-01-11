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11 января, 14:23

Пластический хирург предупредил о возможных рисках при пересадке волос

Врач Варнавский: После пересадки волос могут возникнуть инфекции и воспаления

Пересадка волос сегодня стала одним из самых эффективных методов борьбы с облысением. Эта процедура помогает не только мужчинам, но и женщинам вернуть уверенность в себе и улучшить качество жизни. Но, как любое другое хирургическое вмешательство, она также имеет ряд рисков и минусов, заявил RuNews24.ru пластический хирург Александр Варнавский.

В первую очередь пересадка волос — это дорогая процедура, стоимость которой может варьироваться от объёма работ, методов хирурга и клиники. Сразу после процедуры возможны отёки, покраснения и болезненные ощущения. Полное заживление занимает несколько месяцев.

Кроме того, во время самой операции могут возникнуть осложнения из-за анестезии, а после — образоваться инфекции, рубцы, начаться выпадение и неравномерный рост волос. В некоторых случаях может потребоваться повторная процедура.

«Несмотря на высокий процент успеха, пересадка волос не всегда гарантирует 100%-ную приживаемость всех пересаженных фолликулов. Результат во многом зависит от конкретного организма», — подчеркнул хирург.

Мужчинам назвали четыре способа замедлить облысение
Мужчинам назвали четыре способа замедлить облысение

Ранее трихолог назвала самые распространённые причины стремительного облысения у мужчин. Выпадение волос может быть связано с перенесёнными заболеваниями, стрессом, операциями под наркозом, а также дефицитом витаминов и плохим питанием. Потеря густоты шевелюры может произойти из-за гормональных сбоев, болезней щитовидной железы и плохой наследственности.

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freepik

Алёна Зиновьева
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