Пластический хирург предупредил о возможных рисках при пересадке волос

Пересадка волос сегодня стала одним из самых эффективных методов борьбы с облысением. Эта процедура помогает не только мужчинам, но и женщинам вернуть уверенность в себе и улучшить качество жизни. Но, как любое другое хирургическое вмешательство, она также имеет ряд рисков и минусов, заявил RuNews24.ru пластический хирург Александр Варнавский.

В первую очередь пересадка волос — это дорогая процедура, стоимость которой может варьироваться от объёма работ, методов хирурга и клиники. Сразу после процедуры возможны отёки, покраснения и болезненные ощущения. Полное заживление занимает несколько месяцев.

Кроме того, во время самой операции могут возникнуть осложнения из-за анестезии, а после — образоваться инфекции, рубцы, начаться выпадение и неравномерный рост волос. В некоторых случаях может потребоваться повторная процедура.

«Несмотря на высокий процент успеха, пересадка волос не всегда гарантирует 100%-ную приживаемость всех пересаженных фолликулов. Результат во многом зависит от конкретного организма», — подчеркнул хирург.