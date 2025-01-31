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Регион
31 января, 14:47

Врач предупредила об опасных последствиях ежедневного мытья головы

Терапевт Кызымко: Ежедневное мытьё головы может негативно повлиять на волосы

Вопреки распространённому мифу, мыть волосы каждый день не рекомендуется. Более того, такая ежедневная практика может не только не принести пользы, но и навредить состоянию волос. Об этом сообщила врач-терапевт, дерматовенеролог и специалист по превентивной медицине Мария Кызымко.

«Мнение о том, что ежедневное мытьё головы способствует здоровью волос, является ошибочным. Частое очищение лишает волосы натуральных увлажняющих компонентов, делая их сухими и склонными к ломкости», — подчеркнула эксперт.

В интервью «Газете.ru» медик также рассказала, что агрессивные компоненты, содержащиеся в шампунях, раздражают кожу головы. Поэтому мыть голову можно лишь два-три раза в неделю. Кстати, аналогично опасны для кожи и различные маски, якобы улучшающие рост волос. Осторожнее следует быть и с массажами.

«Считается, что массирование кожи головы поможет улучшить кровообращение и ускорить рост волос. Однако слишком интенсивное расчёсывание может повредить корни волос и вызвать микротравмы кожи, что приведёт к воспалению и усиленному выпадению», — предупредила врач.

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В зоне риска все: Врач предупредила о риске возникновения аллергии из-за обычной расчёски

Ранее звёздный стилист научил подбирать шампунь по типу волос. Кроме того, выпадение 100 волосинок в день назвали симптомом опаснейших болезней.

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freepik

Борис Эльфанд
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