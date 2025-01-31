Врач предупредила об опасных последствиях ежедневного мытья головы

Вопреки распространённому мифу, мыть волосы каждый день не рекомендуется. Более того, такая ежедневная практика может не только не принести пользы, но и навредить состоянию волос. Об этом сообщила врач-терапевт, дерматовенеролог и специалист по превентивной медицине Мария Кызымко.

«Мнение о том, что ежедневное мытьё головы способствует здоровью волос, является ошибочным. Частое очищение лишает волосы натуральных увлажняющих компонентов, делая их сухими и склонными к ломкости», — подчеркнула эксперт.

В интервью «Газете.ru» медик также рассказала, что агрессивные компоненты, содержащиеся в шампунях, раздражают кожу головы. Поэтому мыть голову можно лишь два-три раза в неделю. Кстати, аналогично опасны для кожи и различные маски, якобы улучшающие рост волос. Осторожнее следует быть и с массажами.