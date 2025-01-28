Масла для сухих, травы – для жирных: Звёздный стилист научил подбирать шампунь по типу волос

Каждое средство для волос имеет свой набор ингредиентов. Поэтому важно подбирать шампуни для каждого типа волос индивидуально, заявил звёздный парикмахер Денис Трофименко.

По словам эксперта, для сухих волос лучше всего подходят шампуни с маслами: арганой, макадамией и кокосом. Для жирных волос следует выбирать средства с экстрактами трав или углём, а для нормальных — с нейтральным уровнем pH. В зимний период рекомендуется использовать сульфатные шампуни с мягкими моющими агентами.

Парикмахер в беседе с РИА «ФедералПресс» также призвал обращать внимание на состав шампуней. Например, сульфаты sodium lauryl sulfate и ammonium lauryl sulfate хорошо пенятся, но могут вызвать раздражение. Такой же эффект могут иметь олефинсульфонаты, которые часто встречаются в бессульфатных шампунях. Поэтому утверждение о мягкости таких средств является мифом.