Масла для сухих, травы – для жирных: Звёздный стилист научил подбирать шампунь по типу волос
Парикмахер Трофименко: Для жирных волос надо выбирать шампуни с травами и углём
Каждое средство для волос имеет свой набор ингредиентов. Поэтому важно подбирать шампуни для каждого типа волос индивидуально, заявил звёздный парикмахер Денис Трофименко.
По словам эксперта, для сухих волос лучше всего подходят шампуни с маслами: арганой, макадамией и кокосом. Для жирных волос следует выбирать средства с экстрактами трав или углём, а для нормальных — с нейтральным уровнем pH. В зимний период рекомендуется использовать сульфатные шампуни с мягкими моющими агентами.
Парикмахер в беседе с РИА «ФедералПресс» также призвал обращать внимание на состав шампуней. Например, сульфаты sodium lauryl sulfate и ammonium lauryl sulfate хорошо пенятся, но могут вызвать раздражение. Такой же эффект могут иметь олефинсульфонаты, которые часто встречаются в бессульфатных шампунях. Поэтому утверждение о мягкости таких средств является мифом.
Ранее Life.ru писал об опасности сухих шампуней. Такие средства могут нанести вреди коже головы, вызвав воспаление и зуд. Также они могут спровоцировать возникновение перхоти. Газы, которые используются в спреях для давления, способны спровоцировать мигрень и аллергию. Неприятные последствия могут быть и для дыхательных путей, особенно если у человека есть предрасположенность к астме.