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Регион
21 января, 17:31

В зоне риска все: Врач предупредила о риске возникновения аллергии из-за обычной расчёски

Врач Шевчук: Расчёска из пластика или металла может вызвать аллергию

Аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук предупредила о скрытой опасности расчёсок для волос. Иногда они могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

По словам врача, вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, могут спровоцировать сильную аллергию. Особенно если расчёска изготовлена из дешёвых, токсичных и некачественных материалов.

«Если мы рассматриваем аллергию на вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, то при контакте с ними происходит взаимодействие с нашим собственным белком — и уже эти вновь образовавшиеся соединения выступают в качестве аллергенов», — объяснила Шевчук в интервью NEWS.ru.

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Однако зуд и покраснения могут возникнуть только при длительном использовании некачественного предмета, от одного раза ничего плохого не должно произойти.

Ранее россиянам рассказали, сколько раз в день на самом деле надо расчёсывать волосы. Чтобы шевелюра выглядела ухоженно, достаточно расчёсывать её всего два раза в день — утром и вечером. Желательно делать это на сухие волосы, так они будут меньше повреждаться. Начинать надо с кончиков, плавно переходя на основную длину и корни. Для гладкости следует использовать специальные спреи и масла.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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