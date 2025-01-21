В зоне риска все: Врач предупредила о риске возникновения аллергии из-за обычной расчёски
Врач Шевчук: Расчёска из пластика или металла может вызвать аллергию
Аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук предупредила о скрытой опасности расчёсок для волос. Иногда они могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
По словам врача, вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, могут спровоцировать сильную аллергию. Особенно если расчёска изготовлена из дешёвых, токсичных и некачественных материалов.
«Если мы рассматриваем аллергию на вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, то при контакте с ними происходит взаимодействие с нашим собственным белком — и уже эти вновь образовавшиеся соединения выступают в качестве аллергенов», — объяснила Шевчук в интервью NEWS.ru.
Однако зуд и покраснения могут возникнуть только при длительном использовании некачественного предмета, от одного раза ничего плохого не должно произойти.
Ранее россиянам рассказали, сколько раз в день на самом деле надо расчёсывать волосы. Чтобы шевелюра выглядела ухоженно, достаточно расчёсывать её всего два раза в день — утром и вечером. Желательно делать это на сухие волосы, так они будут меньше повреждаться. Начинать надо с кончиков, плавно переходя на основную длину и корни. Для гладкости следует использовать специальные спреи и масла.