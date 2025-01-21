В зоне риска все: Врач предупредила о риске возникновения аллергии из-за обычной расчёски

Аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук предупредила о скрытой опасности расчёсок для волос. Иногда они могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

По словам врача, вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, могут спровоцировать сильную аллергию. Особенно если расчёска изготовлена из дешёвых, токсичных и некачественных материалов.

«Если мы рассматриваем аллергию на вещества, содержащиеся в пластике, изделиях из резины и металла, то при контакте с ними происходит взаимодействие с нашим собственным белком — и уже эти вновь образовавшиеся соединения выступают в качестве аллергенов», — объяснила Шевчук в интервью NEWS.ru.

Однако зуд и покраснения могут возникнуть только при длительном использовании некачественного предмета, от одного раза ничего плохого не должно произойти.