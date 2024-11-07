Без цитрусовых и орехов: Россияне вынуждены урезать рацион из-за аллергии

Мужчины чаще женщин подвержены аллергии на определённые продукты и у большинства такие реакции стали проявляться ещё в детском возрасте. Лидером в этом вопросе являются цитрусовые.

Согласно опросу сети доставки суши и роллов «Много лосося», результаты которого есть в распоряжении Life.ru, примерно у каждого третьего россиянина есть аллергия или непереносимость какого-либо продукта. Подавляющее большинство (93%) заявили, что легко справляются с аллергией, так как привыкли к её проявлениям и исключили проблемную еду из рациона. Однако 7% респондентам аллергические реакции мешают в повседневной жизни.

Наиболее часто встречающаяся аллергия у россиян связана с цитрусовыми — 32% опрошенных страдают от них. Далее идут орехи (26%), яйца (13%) и шоколад (11%). Среди самых распространённых реакций после их употребления — кожные высыпания и зуд (83%), но у некоторых (4%) возникают и проблемы с дыханием. Большинство респондентов признались, что узнали об аллергических реакциях после сдачи лабораторных анализов (79%). Кроме того, многие имеют пищевые непереносимости, например, лактозы (34%), глютена (29%) и яиц (24%).

Практически все опрошенные (95%) уверены, что заведения должны предоставлять информацию об аллергенах в меню. Однако лишь 84% считают, что большинство ресторанов действительно дают эту информацию в достаточном объёме.

Если информация об аллергенах отсутствует, более трети респондентов отказываются от блюда. Для замены они выбирают гипоаллергенные продукты, такие как злаковые и протеиновые батончики (37%), вегетарианские блюда (19%) или продукты без глютена (11%).