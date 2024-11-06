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6 ноября, 18:05

Проклятие на всю жизнь: Врач назвала самые редкие и опасные виды аллергии

Врач Ермакова: Наиболее редкой является аллергия на воду или солнечный свет

По данным ВОЗ, около 20% населения страны сегодня мучаются от аллергии. Самой популярной из них является реакция на пыльцу, шерсть животных, еду или медикаменты. Однако встречаются и более редкие, опасные формы, о которых людям тоже следует знать.

По словам врача-аллерголога, кандидата медицинских наук Златы Ермаковой, аллергия на пыльцу затрагивает до 30% людей, вызывая чихание и зуд. Нежелательная реакция на шерсть животных проявляется у 10–20% людей. У них может возникать астма. Пищевая аллергия есть где-то у 6–8% детей и 4% взрослых. Чаще всего высыпания, зуд на коже, а порой и анафилактический шок вызывают молоко, яйца, орехи и рыба.

«Среди редких аллергий выделяются аквагенная крапивница, при которой появляется сыпь на коже при контакте с водой. Хотя точные цифры о её распространённости неизвестны, случаи фиксируются в единичных процентах», — рассказала Ермакова РИАМО.

Она добавила, что у 1–6% людей может встречаться аллергия на холод или солнечный свет. Современная медицина позволяет успешно справляться с любыми видами аллергии и минимизировать риски осложнений. Осведомлённость о своих слабых местах спасёт человека от летального исхода.

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Ранее россиянам рассказали, при какой температуре может возникнуть аллергия на холод. Под воздействием холода в коже вырабатывается гистамин, что приводит к образованию волдырей, зуда и в некоторых случаях отслаиванию кожи. Такое состояние может развиться даже при +8 или +12 градусах. Чаще всего холодовая крапивница поражает открытые участки тела, такие как лицо, руки, уши и даже ноги, если не носить тёплую одежду зимой. Женщины, предпочитающие колготки вместо брюк в морозную погоду, особенно подвержены риску появления этого заболевания.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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