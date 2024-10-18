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18 октября, 15:29

Аллергия на секс: Осеннее размножение пылевых клещей может вызвать реакцию, заявил врач

Терапевт Никулина назвала способы борьбы с осенней аллергией

Сезонная аллергия может возникнуть не только весной, но и осенью, когда начинается период цветения некоторых растений. Однако симптомы недуга что весной, что осенью одинаковые, предупредила терапевт Ирина Никулина. В беседе с kp.ru она объяснила, как избавиться от неприятных ощущений.

В частности, эксперт рекомендовала пить осенью антигистаминные препараты. Также очень важно правильное питание, ведь от здоровья ЖКТ зависит состояние иммунитета. Кроме того, следует проявлять спокойствие, чтобы не подорвать здоровье из-за стресса. Конечно, не обойтись и без соблюдения режима сна.

Также врач призвала чаще убираться в квартире, чтобы избавиться от пылевых клещей, ведь именно осенью они активно размножаются. Важно также сократить выработку гистамина в организме, для чего следует уменьшить потребление рыбы, цитрусовых, шоколада. Не стоит есть продукты, которые долго хранятся, уверена Никулина.

«В первую очередь следует исключать продукты, содержащие гистамин. Самые распространённые: помидоры, баклажан, красный перец, ферментированные сыры... Если аллергия бывает весной на пыльцу, то осенью она может сработать на яблоки, груши и даже морковь», — предупредила терапевт.

Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания
Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания

Ранее кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца. В частности, эксперт рекомендовала есть морепродукты и мясо.

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Борис Эльфанд
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