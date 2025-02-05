Жирное и острое: Названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ

Красное мясо и жирная пища провоцируют развитие рака желудка и других органов ЖКТ, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук Руслан Басанов. По его словам, риск возникновения онкологии также может повысить рацион с недостатком овощей и фруктов.

«Исследования показывают, что избыточное потребление красного мяса, продуктов с высоким содержанием жиров, а также недостаток овощей и фруктов могут повышать риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной железы», — отметил эксперт.

Он подчеркнул в беседе с РИАМО, что негативными факторами также являются острые продукты и алкогольные напитки. Повысить риски может и жирная пища, в которой при высоких температурах образуются канцерогенные вещества. В свою очередь, спиртное обладает токсичными свойствами, которые способствуют перерождению клеток в раковые.