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Регион
5 февраля, 09:05

Жирное и острое: Названы продукты, провоцирующие рак ЖКТ

Онколог Басанов: Красное мясо и жирная пища провоцируют развитие рака ЖКТ

Красное мясо и жирная пища провоцируют развитие рака желудка и других органов ЖКТ, предупредил врач-онколог, кандидат медицинских наук Руслан Басанов. По его словам, риск возникновения онкологии также может повысить рацион с недостатком овощей и фруктов.

«Исследования показывают, что избыточное потребление красного мяса, продуктов с высоким содержанием жиров, а также недостаток овощей и фруктов могут повышать риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной железы», — отметил эксперт.

Он подчеркнул в беседе с РИАМО, что негативными факторами также являются острые продукты и алкогольные напитки. Повысить риски может и жирная пища, в которой при высоких температурах образуются канцерогенные вещества. В свою очередь, спиртное обладает токсичными свойствами, которые способствуют перерождению клеток в раковые.

«Чрезмерное употребление жареной, острой пищи и алкоголя приводит к хроническому воспалению и повреждению клеток слизистой оболочки органов ЖКТ. Это создаёт условия для мутаций ДНК и развития злокачественных опухолей», — заключил онколог.

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Ранее онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак. Кроме того, названы признаки, по которым можно определить раковую родинку. Кстати, каждый десятый россиянин верит, что раком можно заразиться.

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Борис Эльфанд
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