Каждый десятый россиянин верит, что раком можно заразиться
Каждый десятый житель России считает, что раком можно заразиться, как простудой. В свою очередь более половины опрошенных (57%) уверены, что никогда им не заболеют, пишет «Газета.Ru».
О том, что такое онкологические заболевания, знают 97% респондентов, 29% сталкивались с такими больными в окружении. При этом некоторые россияне имеют ошибочное представление о раке. 24% убеждены, что этот диагноз сразу означает смерть. 37% опрошенных уверены, что онкология исключительно наследственное заболевание, 34% не видят разницы между злокачественными и доброкачественными опухолями. 48% ошибочно считают, что раком могут заболеть исключительно люди старшего возраста.
8% респондентов допускают, что спровоцировать недуг может неправильное питание. 22% считают, что на развитие болезни влияют стресс и плохая экология. 23% в качестве риска выделяют гормональные препараты, а 31% — курение.
Ранее Life.ru рассказывал об отечественной вакцине от рака. Она настраивает иммунную систему так, что та убивает злокачественную опухоль и метастазы, не трогая при этом хорошие клетки. Первые пациенты смогут получить её в сентябре этого года. В первой фазе испытаний смогут принять участие 50 онкобольных. Всего было подано боле шести тысяч заявок, сейчас приём закрыт.