Каждый десятый россиянин верит, что раком можно заразиться

Каждый десятый житель России считает, что раком можно заразиться, как простудой. В свою очередь более половины опрошенных (57%) уверены, что никогда им не заболеют, пишет «Газета.Ru».

О том, что такое онкологические заболевания, знают 97% респондентов, 29% сталкивались с такими больными в окружении. При этом некоторые россияне имеют ошибочное представление о раке. 24% убеждены, что этот диагноз сразу означает смерть. 37% опрошенных уверены, что онкология исключительно наследственное заболевание, 34% не видят разницы между злокачественными и доброкачественными опухолями. 48% ошибочно считают, что раком могут заболеть исключительно люди старшего возраста.