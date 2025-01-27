Названы сроки начала применения российской чудо-вакцины от рака

Первые пациенты получат разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи онковакцину уже в сентябре этого года, заявил директор центра Александр Гинцбург. Препарат будет вводиться не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл некоторые стадии лечения.

«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, <…> мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — поделился Гинцбург с РИА «Новости».