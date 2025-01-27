Названы сроки начала применения российской чудо-вакцины от рака
Гинцбург: Первых пациентов начнут лечить российской онковакциной уже в сентябре
Первые пациенты получат разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи онковакцину уже в сентябре этого года, заявил директор центра Александр Гинцбург. Препарат будет вводиться не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл некоторые стадии лечения.
«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, <…> мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — поделился Гинцбург с РИА «Новости».
Напомним, что отечественная вакцина перенастраивает иммунную систему и запускает процессы уничтожения опухолей и метастаз, не затрагивая при этом здоровые клетки. Препарат делает в новообразованиях микроскопические отверстия, через которые ферменты проникают внутрь и начинают борьбу с чужеродными белками.
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