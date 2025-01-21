Первая пациентка с раком крови прошла успешное лечение отечественным препаратом

Первая россиянка с раком крови успешно прошла лечение новым отечественным медицинским препаратом «Утжефра». Об этом уведомили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

«Первый пациент-участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила »Утжефру« 12 и 13 декабря двумя дозами <...>. После введения «Утжефры» у пациентки не было серьёзных осложнений», — приводит сообщение РИА «Новости».

Спустя неделю под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии, которую предусматривает протокол исследования, пациентку выписали и перевели в дневной стационар гематологического отделения. В пресс-службе подчеркнули, что итоги обследования подтвердили полный ответ организма женщины на терапию и безопасность «Утжефры»

В общей сложности в исследовании предполагается участие 60 пациентов. В течение года после введения препарата им предстоит проходить осмотры, сдавать анализы крови и участвовать в инструментальных исследованиях для определения статуса по основному заболеванию и ремиссии.