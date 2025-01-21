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21 января, 15:39

Первая пациентка с раком крови прошла успешное лечение отечественным препаратом

Первая россиянка с раком крови успешно прошла лечение новым отечественным медицинским препаратом «Утжефра». Об этом уведомили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

«Первый пациент-участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила »Утжефру« 12 и 13 декабря двумя дозами <...>. После введения «Утжефры» у пациентки не было серьёзных осложнений», — приводит сообщение РИА «Новости».

Спустя неделю под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии, которую предусматривает протокол исследования, пациентку выписали и перевели в дневной стационар гематологического отделения. В пресс-службе подчеркнули, что итоги обследования подтвердили полный ответ организма женщины на терапию и безопасность «Утжефры»

В общей сложности в исследовании предполагается участие 60 пациентов. В течение года после введения препарата им предстоит проходить осмотры, сдавать анализы крови и участвовать в инструментальных исследованиях для определения статуса по основному заболеванию и ремиссии.

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Напомним, о начале клинических испытаний российского CAR-T-клеточного препарата «Утжефра» для лечения злокачественный болезней крови стало известно в ноябре 2024 года. Средство предназначено для лечения агрессивных форм В-клеточных злокачественных гематологических заболеваний: такие в основном наблюдаются у пациентов с рецидивами и иммунными к терапии видами болезни, для которых нет альтернативных форм лечения.

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Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

Юрий Лысенко
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