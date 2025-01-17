Онколог сделала обнадёживающий прогноз о ремиссии рака у Кейт Миддлтон
Онколог Желудкова: Ремиссия Кейт Миддлтон может продлиться всю жизнь
Кейт Миддлтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / B. Lenoir
Ремиссия рака, о которой на днях радостно сообщила Кейт Миддлтон, с высокой долей вероятности может продлиться всю жизнь. Однако делать долгосрочные прогнозы сразу после окончания лечения пока преждевременно, заявила детский онколог Ольга Желудкова.
По её словам, говорить с уверенностью об излечении от рака можно только в тех случаях, когда удаётся полностью удалить остатки опухоли и нет рецидивов в течение года. Кроме того, точный диагноз Миддлтон до сих пор остаётся неизвестен, поэтому можно строить лишь предположения относительно её здоровья.
«Если опухоль удалена, все остальные варианты адъювантной химии или лучевой терапии показали достаточно хороший результат, то шансы на устойчивую ремиссию высоки», — заявила Желудкова в интервью «Вечерней Москве».
Напомним, о своём страшном диагнозе Кейт Миддлтон сообщила в марте прошлого года. После этого принцесса Уэльская отправилась на лечение, перестав посещать мероприятия вместе со своим супругом, наследным принцем Великобритании Уильямом. Только в ноябре она вновь вышла в свет после химиотерапии. Её супруг признавался, что ему сложно было перенести болезнь жены. Помимо прочего раком болен и его отец, король Карл III. Однако смертельный недуг начал понемногу отступать от королевской семьи. На днях Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками, сообщив, что в её борьбе с раком наступил период ремиссии. В своём сообщении она поблагодарила персонал онкологической больницы Royal Marsden за заботу в течение последнего года. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма отметила, что теперь ей надо время, чтобы приспособиться к новой реальности.