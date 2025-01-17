Онколог сделала обнадёживающий прогноз о ремиссии рака у Кейт Миддлтон

Ремиссия рака, о которой на днях радостно сообщила Кейт Миддлтон, с высокой долей вероятности может продлиться всю жизнь. Однако делать долгосрочные прогнозы сразу после окончания лечения пока преждевременно, заявила детский онколог Ольга Желудкова.

По её словам, говорить с уверенностью об излечении от рака можно только в тех случаях, когда удаётся полностью удалить остатки опухоли и нет рецидивов в течение года. Кроме того, точный диагноз Миддлтон до сих пор остаётся неизвестен, поэтому можно строить лишь предположения относительно её здоровья.