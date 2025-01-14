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14 января, 18:33

«Это облегчение»: Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии рака

Принцесса Уэльская заявила, что в её борьбе с раком наступила стадия ремиссии

Кейт Миддлтон рассказала, что в её борьбе с раком наступил период ремиссии. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма поблагодарила медперсонал онкологической больницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года. Она также отметила, что ей требуется большое количество времени, чтобы привыкнуть к мысли о своём тяжёлом недуге.

«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности. Однако я с нетерпением ожидаю впереди плодотворного года. Есть, чего ожидать», написала принцесса Уэльская в соцсети Х, поблагодарив за поддержку.

Напомним, о том, что Кейт Миддлтон сама рассказала в марте прошлого года, что страдает от онкологии и проходит курс лечения. Долгое время принцесса Уэльская не посещала мероприятия и вышла на люди только в ноябре. Принц Уильям ранее рассказывал, как сложно ему было перенести болезнь супруги.

«Находим в себе силы жить»: Больная раком Кейт Миддлтон дала волю эмоциям на рождественском концерте
«Находим в себе силы жить»: Больная раком Кейт Миддлтон дала волю эмоциям на рождественском концерте
Обложка ©

AP/ TASS/ Isabel Infantes

Полина Никифорова
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