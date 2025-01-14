«Это облегчение»: Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии рака

Кейт Миддлтон рассказала, что в её борьбе с раком наступил период ремиссии. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма поблагодарила медперсонал онкологической больницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года. Она также отметила, что ей требуется большое количество времени, чтобы привыкнуть к мысли о своём тяжёлом недуге.

«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности. Однако я с нетерпением ожидаю впереди плодотворного года. Есть, чего ожидать», — написала принцесса Уэльская в соцсети Х, поблагодарив за поддержку.