«Это облегчение»: Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии рака
Принцесса Уэльская заявила, что в её борьбе с раком наступила стадия ремиссии
Кейт Миддлтон рассказала, что в её борьбе с раком наступил период ремиссии. Супруга наследного принца Великобритании Уильяма поблагодарила медперсонал онкологической больницы Royal Marsden за заботу о ней в течение последнего года. Она также отметила, что ей требуется большое количество времени, чтобы привыкнуть к мысли о своём тяжёлом недуге.
«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности. Однако я с нетерпением ожидаю впереди плодотворного года. Есть, чего ожидать», — написала принцесса Уэльская в соцсети Х, поблагодарив за поддержку.
Напомним, о том, что Кейт Миддлтон сама рассказала в марте прошлого года, что страдает от онкологии и проходит курс лечения. Долгое время принцесса Уэльская не посещала мероприятия и вышла на люди только в ноябре. Принц Уильям ранее рассказывал, как сложно ему было перенести болезнь супруги.
AP/ TASS/ Isabel Infantes