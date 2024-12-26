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26 декабря, 15:10

«Находим в себе силы жить»: Больная раком Кейт Миддлтон дала волю эмоциям на рождественском концерте

Кейт Миддлтон едва не расплакалась на концерте в Вестминстерском аббатстве

Кейт Миддлтон на службе в Вестминстерском аббатстве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwale

Кейт Миддлтон на службе в Вестминстерском аббатстве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwale

Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, несмотря на свои проблемы со здоровьем, приняла участие в ежегодном рождественском концерте «Вместе на Рождество», который прошёл в Вестминстерском аббатстве. Вместе с ней мероприятие посетили муж и трое детей: 11-летний Джордж, 9-летняя Шарлотта и 6-летний Луи.

Кейт Миддлтон на службе в Вестминстерском аббатстве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwale

Кейт Миддлтон приветствовала гостей с радостной улыбкой. Однако, когда прозвучала финальная рождественская песня «Слушайте, как ангелы-вестники поют», принцесса Уэльская едва могла сдержать слёзы в заключительные минуты службы, которая стала важным шагом в её возвращении к общественной жизни.

«В Рождество мы останавливаемся и отвлекаемся от тягот повседневной жизни, мы находим в себе силы жить с открытым сердцем, с любовью, добротой и прощением, что и является сутью рождественского духа. Это побуждает нас задуматься о переживаниях и чувствах других людей, а также отражает нашу собственную уязвимость и напоминает нам о том, как важно проявлять и получать сочувствие», — сказала Миддлтон во время своего выступления, передаёт Daily Mail.

Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце
Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце

Ранее Life.ru писал, что Кейт Миддлтон в конце осени впервые появилась на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии. Она вместе с другими членами королевской семьи посетила фестиваль, посвящённый Дню памяти павших. Среди присутствующих были также король Карл III и наследный принц Великобритании Уильям, который сменил свой образ и отрастил бороду.

Александра Мышляева
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