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20 ноября, 12:45

Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце

Принцесса Уэльская во время рождественского чаепития. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская во время рождественского чаепития. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не появилась на ежегодном приёме дипломатического корпуса, который состоялся 19 ноября в Букингемском дворце. Мероприятие возглавили король Карл III, его супруга Камилла и принц Уильям. Отсутствие Кейт вызвало волну вопросов и предположений.

Как сообщило издание People, главной причиной отсутствия принцессы стала подготовка к рождественскому концерту в Вестминстерском аббатстве, который запланирован на 6 декабря. Однако в социальных сетях начали появляться и другие версии.

Напомним, что в марте этого года Кейт объявила о том, что ей был поставлен диагноз «рак» после операции на брюшной полости. Она прошла курс химиотерапии, который завершился в сентябре, и теперь её главная цель — сосредоточиться на восстановлении. Некоторые источники предполагают, что именно состояние здоровья стало причиной того, что Кейт Миддлтон пропустила приём.

В британской прессе появились сообщения о том, что у Кейт были обнаружены не раковые, а предраковые клетки. Однако коллеги журналистки, выдвинувшей это предположение, считают, что она могла неверно интерпретировать информацию. Пользователи социальных сетей также поддерживают принцессу, и большинство источников подтверждают, что она действительно боролась с онкологическим заболеванием.

Кроме того, активно обсуждается теория о разногласиях между королём Карлом III и Кейт Миддлтон. Согласно этой версии, Кейт не поддерживает стремление короля наладить отношения с младшим сыном Гарри, что также могло повлиять на её решение не посещать приём.

Несмотря на все слухи, принцесса продолжает постепенно возвращаться к своим общественным обязанностям. В июне она впервые появилась на публике после начала лечения, посетив вместе с принцем Уильямом мероприятие Trooping the Colour. Недавно Кейт появилась в Вестминстерском соборе, где продемонстрировала элегантный образ и отдала дань памяти покойной королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии

Принц Уильям, наследник британского престола, впервые откровенно рассказал о том, как нелегко ему было в прошлом году из-за онкологических заболеваний его супруги Кейт Миддлтон и отца Карла III.

Дарья Блинова
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