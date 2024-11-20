Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не появилась на ежегодном приёме дипломатического корпуса, который состоялся 19 ноября в Букингемском дворце. Мероприятие возглавили король Карл III, его супруга Камилла и принц Уильям. Отсутствие Кейт вызвало волну вопросов и предположений.

Как сообщило издание People, главной причиной отсутствия принцессы стала подготовка к рождественскому концерту в Вестминстерском аббатстве, который запланирован на 6 декабря. Однако в социальных сетях начали появляться и другие версии.

Напомним, что в марте этого года Кейт объявила о том, что ей был поставлен диагноз «рак» после операции на брюшной полости. Она прошла курс химиотерапии, который завершился в сентябре, и теперь её главная цель — сосредоточиться на восстановлении. Некоторые источники предполагают, что именно состояние здоровья стало причиной того, что Кейт Миддлтон пропустила приём.

В британской прессе появились сообщения о том, что у Кейт были обнаружены не раковые, а предраковые клетки. Однако коллеги журналистки, выдвинувшей это предположение, считают, что она могла неверно интерпретировать информацию. Пользователи социальных сетей также поддерживают принцессу, и большинство источников подтверждают, что она действительно боролась с онкологическим заболеванием.

Кроме того, активно обсуждается теория о разногласиях между королём Карлом III и Кейт Миддлтон. Согласно этой версии, Кейт не поддерживает стремление короля наладить отношения с младшим сыном Гарри, что также могло повлиять на её решение не посещать приём.

Несмотря на все слухи, принцесса продолжает постепенно возвращаться к своим общественным обязанностям. В июне она впервые появилась на публике после начала лечения, посетив вместе с принцем Уильямом мероприятие Trooping the Colour. Недавно Кейт появилась в Вестминстерском соборе, где продемонстрировала элегантный образ и отдала дань памяти покойной королеве Елизавете II.