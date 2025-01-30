Правило ABCDE: Названы признаки, по которым можно определить раковую родинку

Определить раковую родинку можно по пяти признакам: форма, границы, цвет, диаметр и эволюция. Об этом рассказала врач-дерматолог Екатерина Кандинская. Он рекомендовала при самостоятельном осмотре кожи пользоваться правилом ABCDE.

«А — асимметрия: одна половина родинки или родимого пятна не соответствует другой. B — граница: края неровные, рваные, зазубренные или размытые. C — цвет: цвет не везде одинаковый и может включать в себя различные оттенки коричневого или чёрного, а иногда и пятна розового, красного, белого или синего цвета. D — диаметр: пятно больше 6 миллиметров в поперечнике, хотя меланомы иногда могут быть меньше. E означает «эволюция»: родинка меняет размер, форму или цвет», — отметила эксперт.

Особое внимание состоянию родинок, по её словам, нужно уделять людям, у которых много родинок, есть атипичные и врождённые родинки. Внимательнее следует быть также тем, у кого в семье фиксировалась меланома и другие виды рака кожи. Кроме того, осторожность не помешает пожилым, носителям светлой кожи и тем, кто подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.