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30 января, 15:28

Правило ABCDE: Названы признаки, по которым можно определить раковую родинку

Врач Кандинская: Определить раковую родинку поможет правило ABCDE

Определить раковую родинку можно по пяти признакам: форма, границы, цвет, диаметр и эволюция. Об этом рассказала врач-дерматолог Екатерина Кандинская. Он рекомендовала при самостоятельном осмотре кожи пользоваться правилом ABCDE.

«А — асимметрия: одна половина родинки или родимого пятна не соответствует другой. B — граница: края неровные, рваные, зазубренные или размытые. C — цвет: цвет не везде одинаковый и может включать в себя различные оттенки коричневого или чёрного, а иногда и пятна розового, красного, белого или синего цвета. D — диаметр: пятно больше 6 миллиметров в поперечнике, хотя меланомы иногда могут быть меньше. E означает «эволюция»: родинка меняет размер, форму или цвет», — отметила эксперт.

Особое внимание состоянию родинок, по её словам, нужно уделять людям, у которых много родинок, есть атипичные и врождённые родинки. Внимательнее следует быть также тем, у кого в семье фиксировалась меланома и другие виды рака кожи. Кроме того, осторожность не помешает пожилым, носителям светлой кожи и тем, кто подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

А ещё собеседница «Газеты.ru» рекомендовала учитывать такие факторы, как незаживающая рана на коже или слизистых, покраснение за пределами родинки, зуд, боль, шелушение, кровотечение, уплотнения и другие изменения родинки. Врач подчеркнула, что не все меланомы соответствуют правилам, поэтому при любых подозрениях и изменениях кожи лучше обращаться к специалисту.

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Борис Эльфанд
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