Онколог назвал неочевидные причины рака глаз

Глаз — сложный орган, состоящий сразу из нескольких анатомических элементов, что накладывает определённые сложности на идентификацию развившихся в нём опухолей, рассказал врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов. По его словам, как и в любом другом органе, в тканях глаза могут развиваться и доброкачественные, и злокачественные опухоли.

«Часть из них — это уже вышеупомянутые опухоли кожи век. Плоскоклеточный рак, меланома и лимфома могут также поражать конъюнктиву (условно говоря, оболочку обратной от кожи стороны век). Также выделяется меланома хориоидеи (или увеальная меланома), развивающаяся в радужной оболочке, сосудистой оболочке или цилиарном теле, — благо редкая, но трудно поддающаяся лечению (в метастатической форме) злокачественная опухоль», — рассказал врач в беседе с Life.ru.

Он также отметил, что у детей встречается ретинобластома, её причиной может быть наличие мутации в гене RB1. В таком случае опухоль может развиться в обоих глазах. Редкими вариантами являются лимфомы и саркомы, а вот, пожалуй, куда более частым — метастазы злокачественных опухолей иных локализаций, поражающие оболочки глаза.

Что должно насторожить человека, если ему не повезло столкнуться с опухолевыми заболеваниями глаза? По словам медика, нечёткость зрения и / или частичная или полная его потеря, «вспышки света» и «плавающие мутные участки», тени и тёмные пятна, повышенная светочувствительность, объёмные или плоские образования на коже век или конъюнктиве, изменение формы зрачка, покраснение или отёк глаз, их «выпученность», изменения в движении глазного яблока, боль в глазу — всё это может говорить о наличии опухоли.

Понятное дело, что эти симптомы неспецифичны, но грамотный офтальмолог, к которому обращается человек с подобными жалобами, не должен забывать о том, что причиной их появления могут являться доброкачественные либо злокачественные опухоли. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов

Что может являться причиной развития опухолей глаза? Медик отметил, что можно указать такой внешний фактор, как чрезмерное воздействие ультрафиолетовым излучением. Безусловно, хронические инфекции и травмы тоже могут служить причиной развития доброкачественных и злокачественных опухолей глаза за счёт влияния на местные процессы восстановления тканей и местный иммунитет, отметил Романов.

А вот однозначных данных, что такие рутинные вещи, как ношение очков или контактных линз, могут как-либо повысить риск развития опухолей глаза, не существует, добавил эксперт. Однако есть работы, которые указывают на возможность наличия в контактных линзах «вечных химикатов» и полифторалкильных веществ, которые также используются в производстве косметики. Так вот, эти вещества общеизвестны своей опасностью для окружающей среды и здоровья человека, в частности — повышенным риском развития злокачественных опухолей. Впрочем, это не выглядит поводом для отказа от ношения контактных линз, а скорее — для разговора с грамотным офтальмологом о выборе оптимального с этой точки зрения производителя линз, заключил учёный.