Раскрыта опасность недосыпа для зрения

Хронический недосып приводит не только к ухудшению самочувствия и концентрации внимания, но также может стать причиной развития серьёзных заболеваний, в том числе с органами зрения. Немногие знают, что если не отдавать должного внимания сну, то можно заработать глаукому. Об этом заявила «Газете.ru» врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

Врач пояснила, что зрение находится под контролем нервной системы, а для её нормального функционирования необходимо от семи до девяти часов сна. Если же человек изо дня в день спит меньше положенного времени, то в его организме растёт уровень кортизола — гормона стресса.

«В частности, это может стать причиной внутриглазного давления, из-за чего повышается риск развития глаукомы. Кроме того, может ухудшиться качество зрения: возникают сложности с фокусировкой, затуманивание зрения и дрожание изображения», — объяснила врач.

Одним из серьёзных последствий недосыпа также является центральная серозная хориоретинопатия — заболевание, при котором происходит отслоение нейроэпителия сетчатки. Этот недуг проявляется появлением пятен перед глазами, в некоторых случаях искажается изображение. Из-за плохого сна может появиться синдром сухого глаза, мушки и вспышки перед глазами, подёргивание и другие офтальмологические проблемы.