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25 января, 12:42

Российские учёные изобрели хлеб и йогурт, способные защитить от рака

Минобрнауки: Уральские учёные создали хлеб и йогурт, способные защитить от рака

В Высшей медико-биологической школе Южно-Уральского государственного университета совместно с сотрудниками университета информационных технологий, механики и оптики был выделен антиоксидант куркумин, который внедрили в пищевые дрожжи. Продукт, традиционно используемый для закваски молочных продуктов и выпечки хлебобулочных изделий, теперь выполняет дополнительную функцию — служит защитной капсулой для микроэлемента.

Таким образом, как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки, хлеб или йогурт с куркумином смогут предотвращать появление рака. Способность добавки защищать от онкологии уже подтверждена клиническими исследованиями. Однако важно отметить, что при добавлении куркумина напрямую в продукт его усвоение ухудшается вдвое по сравнению с методом, при котором он внедряется в дрожжи.

«Когда мы запускали в пробирке процесс смоделированного желудочного переваривания, то выяснили, что некоторые вещества (куркумин, дигидрокверцетин, рутин) более, чем на 50% разрушаются, не доходя до отдела тонкого кишечника, откуда всасываются все полезные вещества», — объяснила профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина.

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Борис Эльфанд
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