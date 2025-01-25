Российские учёные изобрели хлеб и йогурт, способные защитить от рака

В Высшей медико-биологической школе Южно-Уральского государственного университета совместно с сотрудниками университета информационных технологий, механики и оптики был выделен антиоксидант куркумин, который внедрили в пищевые дрожжи. Продукт, традиционно используемый для закваски молочных продуктов и выпечки хлебобулочных изделий, теперь выполняет дополнительную функцию — служит защитной капсулой для микроэлемента.

Таким образом, как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки, хлеб или йогурт с куркумином смогут предотвращать появление рака. Способность добавки защищать от онкологии уже подтверждена клиническими исследованиями. Однако важно отметить, что при добавлении куркумина напрямую в продукт его усвоение ухудшается вдвое по сравнению с методом, при котором он внедряется в дрожжи.