Шутка эволюции. Учёные разрешили давний спор о курице и яйце По словам биологов, ответ на этот вопрос зависит от того, что считать яйцом. 17 января, 21:33 Учёные ответили на давний вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Обложка © Шедеврум

Учёные объяснили, что возникло раньше — курица или яйцо, пишет Daily Mail. По словам исследователей, этот давний спор можно рассматривать с двух разных точек зрения.

По их словам, с точки зрения биологии вообще яйцо — это то же самое, что яйцеклетка, то есть общая составляющяя любого полового размножения. Как объясняют исследователи, оно словно «капсула жизнеобеспечения», которую природа «изобрела» для передачи генетического материала в защищённых условиях: яйцеклетка оберегает будущую жизнь от вирусов и паразитов.

В этом смысле можно однозначно считать, что в природе сначала появилось яйцо, подчеркнули учёные. Они пояснили, что первые яйца были не такими, как птичьи, — они находились не в скорлупе: их с незапамятных времён и по сей день откладывают обитатели океанов. К примеру, яйца акул хранятся в особых мягких структурах, которые называют «русалочьими кошельками». А первые яйца со скорлупой стали откладывать динозавры, рассказали исследователи.

Однако если сузить философский вопрос о курице и яйце до пределов современных домашних кур, то они произошли от древнего дикого вида Gallus gallus. Конечно, самки тех птиц тоже откладывали яйца, но с точки зрения эволюции можно считать, что сначала возникла современная курица, а потом она высидела своих цыплят, говорят учёные.

Авторы Александр Бочаров