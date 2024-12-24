Внеземная ботаника. Загадочное растение официально назвали инопланетным Поначалу биологи полагали, что это разновидность женьшеня, но теперь совершенно не знают, как классифицировать странный вид. 23 декабря, 21:29 Ботаники нашли необычное растение, которое не похоже ни на одно известное на земле. Шедеврум

Ботаники описали необычное растение, которое не похоже ни на одно известное на земле, пишет Annals of Botany. Сообщается, что оно получило название Othniophyton elongatum: в переводе с латыни это значит «инопланетное растение».

Как подчеркнули исследователи, такое наименование как нельзя лучше подходит находке. По опубликованным данным, растение обнаружили ещё в 1969 году в американском штате Юта в окаменевшем состоянии: это неизвестный вымерший вид. По оценкам, ему 47 миллионов лет.

Долгое время растение считали разновидностью женьшеня, поскольку его листья несколько похожи на женьшеневые. Много лет спустя учёные нашли ещё одну окаменелость этого вида, но на этот раз — в превосходной сохранности: в камне прослеживаются не только листья, но и цветы и плоды, притом именно прикреплённые к стеблю, а не отдельно.

Окаменелость «инопланетного растения» Othniophyton elongatum. Фото © academic.oup.com

После тщательного исследования новых находок ботаники поняли, что это не женьшень. Более того, их нельзя причислить вообще ни к одному известному растению, даже вымершему. В рамках нового исследования учёные максимально внимательно сравнивали Othniophyton elongatum с четырьмя сотнями современных растений и не смогли обнаружить убедительных сходств.

К примеру, с помощью новейшего микроскопа удалось рассмотреть тычинки, прикреплённые к уже созревшим плодам. Ботаники подчеркнули, что обычно репродуктивные органы растения отпадают после оплодотворения.

По мнению исследователей, всё это говорит о том, что столь древнюю флору вообще нельзя сравнивать с нынешней: она действительно в определённом смысле «инопланетная» — совершенно другая.

Авторы Адель Романенкова