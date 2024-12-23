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Чужие под микроскопом. Найдены возможные «бактерии-пришельцы» с Венеры

По словам биологов, именно эти существа могли бы оказаться разгадкой давно замеченного загадочного поглощения ультрафиолета в венерианской атмосфере.

22 декабря, 21:29
Ацидофильная бактерия широко распространена во многих других совершенно непригодных для большинства других организмов средах. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © cambridge.org

Ацидофильная бактерия широко распространена во многих других совершенно непригодных для большинства других организмов средах. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © cambridge.org

Обнаружена бактерия, которая может обитать в атмосфере Венеры, сообщает «Международный журнал астробиологии». По опубликованным данным, речь идёт об организме Acidithiobacillus ferrooxidans.

Это так называемая ацидофильная бактерия — она любит кислоту. Её впервые нашли в угольной шахте. Впоследствии выяснилось, что микроб широко распространён во многих других совершенно непригодных для большинства других организмов средах: в уксусной и муравьиной кислоте, среди тяжёлых элементов и без кислорода.

Бактерии-экстремофилы Acidithiobacillus ferrooxidans под микроскопом. Фото © cambridge.org

Бактерии-экстремофилы Acidithiobacillus ferrooxidans под микроскопом. Фото © cambridge.org

Как пишут учёные в своей статье, Acidithiobacillus ferrooxidans извлекали даже из радиоактивной воды на урановых месторождениях. Кроме того, они выдерживают очень высокое давление. Биологи объясняют, что невероятную выносливость этим организмам обеспечивают в том числе непроницаемые клеточные мембраны.

Отмечается, что эти бактерии питаются неорганическими веществами: окисляют железо, серу, могут усваивать аммиак. Кстати, по мнению исследователей, они могут быть очень полезны человечеству: способны очищать почву от тяжёлых металлов и сероводорода.

Биологи пришли к выводу, что Acidithiobacillus ferrooxidans — идеальный кандидат в инопланетные существа, и прежде всего они похожи на уроженцев Венеры: там царят как раз такие условия, которые и нужны этим бактериям.

Напомним, на поверхности второй планеты Солнечной системы практически везде и всегда — около +460 градусов Цельсия и давление в 90 земных атмосфер. Венерианский воздух почти полностью состоит из углекислого газа, а окутывающие планету облака — из серной кислоты.

При этом на высоте 47–50 километров среда уже не настолько экстремальная: там давление примерно как на поверхности Земли и около +60 градусов. А воздух заполнен сернокислотным аэрозолем. И это именно то, что нравится загадочным ацидофильным бактериям, подчёркивают астробиологи. Они считают, что летающие в атмосфере Венеры частицы вулканического пепла создают прекрасную питательную среду для этих потенциальных «инопланетян».

Учёные добавили, что в атмосфере Венеры давно наблюдают необъяснимое поглощение ультрафиолетового излучения. При этом неизвестный «поглотитель» вбирает свет именно в том диапазоне, в каком его для своей жизнедеятельности использует хлорофилл.

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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