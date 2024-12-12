Церера кишит органикой. Учёные взбудоражены новыми снимками карликовой планеты На поверхности маленького мира между Марсом и Юпитером наблюдают более десятка мест с признаками сложных органических соединений, и астрономы сильно сомневаются, что всё это занесено упавшими кометами или астероидами. 11 декабря, 21:33 На карликовой планете нашли 11 мест с признаками органики. Фото: © Шедеврум

Это 52-километровый кратер Эрнутет на Церере, крупнейшем объекте Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. След остался после падения астероида миллионы или даже десятки миллионов лет назад. В 2017 году его сфотографировал зонд Dawn, который несколько лет проработал на орбите вокруг Цереры, а сейчас просто летает над ней мёртвым грузом — миссия завершена.

Так вот, по спектру отражаемого от поверхности карликовой планеты света космический аппарат уловил признаки наличия органических веществ в самом кратере и рядом с ним. Эти признаки для понимания изобразили в искусственных цветах. Оранжевые оттенки означают самую высокую концентрацию органики.

Признаки органических соединений в кратере Эрнутет на Церере (обозначены в искусственных цветах). Фото © iaa.csic.es

Учёные установили, что это алифатические соединения — довольно сложные углеродные молекулы, к которым, к примеру, относятся жирные кислоты. Возник вопрос об их происхождении. По одной версии, их занесло на Цереру упавшим небесным телом. По другой, эта органика образовалась на самой карликовой планете, а падение астероида лишь обнажило то, что она внутри себя прячет.

Вторая версия оказалась особенно интересной в контексте того, что насчёт Цереры удалось понять планетологам: по размеру она примерно в три с половиной раза меньше Луны, диаметр карликовой планеты всего около 950 километров, но при этом по массе она уступает Луне в десятки раз. Это означает, что у Цереры довольно небольшая плотность и она не может быть полностью каменистым телом. И вывод из этого такой, что, похоже, её твёрдое ядро покрыто ледяной скорлупой. Так же, как у Энцелада возле Сатурна, у спутника Юпитера Европы, а ещё, например, у луны Урана Миранды. Более того, высказывались версии, что в недрах маленького мира вполне могут распадаться радиоактивные вещества, выделять много тепла и растапливать подповерхностный лёд.

Предполагаемое внутреннее строение Цереры (каменное ядро и ледяная мантия, покрытая тонким слоем реголита). Фото © Wikipedia

Намного более интересной эта картина стала после недавнего исследования. Учёные подробнее рассмотрели снимки поверхности Цереры с борта спутника Dawn и обнаружили ещё целых 11 регионов, где тоже спектр отражённого света показывает наличие органических молекул. По большей части это также кратеры, и в том числе очень и очень древние. Скажем, кратеру Ялод почти миллиард лет.

Опять же, одно из двух: либо Цереру на протяжении целых геологических эпох целенаправленно бомбардировали именно «летающие холодильники» с органикой, либо этот «холодильник» всё-таки находится в ней самой. Если сложные соединения занесены из космоса, то под действием космической радиации они должны постепенно разрушаться: у Цереры нет ни магнитного поля, ни собственной атмосферы.

Недавно учёные попытались рассчитать, сколько времени «упавшие с неба» органические молекулы могут продержаться на её поверхности. Оказалось, что в пределах сотен тысяч лет они должны все распасться. А меж тем ударных образований возрастом моложе миллионов лет на Церере в принципе не наблюдают. Так что, похоже, все эти кратеры как ранения, которые полностью так и не зажили: внутреннее химическое богатство карликовой планеты продолжает понемногу проявляться.

Авторы Адель Романенкова