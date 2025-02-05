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5 февраля, 03:00

Курение и фастфуд: Онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак

Онколог Романов назвал табакокурение одной из главных причин появления рака

Табакокурение сильно повышает риски возникновения рака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Табакокурение сильно повышает риски возникновения рака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Огромное количество опухолей связано с воздействием табачного дыма. Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru объяснил, что не только сам дым, но и жевание табака может повредить слизистые оболочки и внутренние органы, способствуя развитию рака.

Курение повышает риски возникновения опухолей не только в тех частях тела, которые непосредственно контактируют с дымом, но и в органах, например, мочевом пузыре, куда попадают продукты горения табака.

Злоупотребление алкоголем — это тоже распространённая, но вредная привычка. С точки зрения онкологии, алкоголь не так страшен, как табак. Он больше вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и неврологией. Но, тем не менее, его влияние тоже нельзя игнорировать. Люди, которые употребляют много фастфуда или продуктов переработанного мяса, таких как сосиски, сардельки и подобное, тоже находятся в зоне риска.

Денис Романов

Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

Злоупотребление алкоголем — это тоже распространённая, но вредная привычка. С точки зрения онкологии, алкоголь не так страшен, как табак. Он больше вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и неврологией. Но, тем не менее, его влияние тоже нельзя игнорировать. Люди, которые употребляют много фастфуда или продуктов переработанного мяса, таких как сосиски, сардельки и подобное, тоже находятся в зоне риска.
Злоупотребление алкоголем — это тоже распространённая, но вредная привычка. С точки зрения онкологии, алкоголь не так страшен, как табак. Он больше вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и неврологией. Но, тем не менее, его влияние тоже нельзя игнорировать. Люди, которые употребляют много фастфуда или продуктов переработанного мяса, таких как сосиски, сардельки и подобное, тоже находятся в зоне риска.
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Ещё одним важным фактором, на который обратил внимание врач, является малоподвижный образ жизни. Например, проводить все выходные, лёжа в постели и смотря сериалы.

«Хотя гиподинамия не напрямую повышает риск рака, но через избыточную массу тела вполне может способствовать этому. А избыточная масса тела, как известно, ассоциирована с повышенным риском онкологических заболеваний», — заключил специалист.

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Ранее радиотерапевт назвал неочевидные причины рака глаз. Как и в любом другом органе, в тканях глаза могут развиваться и доброкачественные, и злокачественные опухоли. По его словам, изменения в движении глазного яблока и боль в глазу может говорить о наличии опухоли.

Андрей Горяничев
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