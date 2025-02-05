Курение и фастфуд: Онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак

Злоупотребление алкоголем — это тоже распространённая, но вредная привычка. С точки зрения онкологии, алкоголь не так страшен, как табак. Он больше вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и неврологией. Но, тем не менее, его влияние тоже нельзя игнорировать. Люди, которые употребляют много фастфуда или продуктов переработанного мяса, таких как сосиски, сардельки и подобное, тоже находятся в зоне риска.