Курение и фастфуд: Онколог назвал самые распространённые привычки, вызывающие рак
Онколог Романов назвал табакокурение одной из главных причин появления рака
Табакокурение сильно повышает риски возникновения рака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock
Огромное количество опухолей связано с воздействием табачного дыма. Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru объяснил, что не только сам дым, но и жевание табака может повредить слизистые оболочки и внутренние органы, способствуя развитию рака.
Курение повышает риски возникновения опухолей не только в тех частях тела, которые непосредственно контактируют с дымом, но и в органах, например, мочевом пузыре, куда попадают продукты горения табака.
Злоупотребление алкоголем — это тоже распространённая, но вредная привычка. С точки зрения онкологии, алкоголь не так страшен, как табак. Он больше вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и неврологией. Но, тем не менее, его влияние тоже нельзя игнорировать. Люди, которые употребляют много фастфуда или продуктов переработанного мяса, таких как сосиски, сардельки и подобное, тоже находятся в зоне риска.
Ещё одним важным фактором, на который обратил внимание врач, является малоподвижный образ жизни. Например, проводить все выходные, лёжа в постели и смотря сериалы.
«Хотя гиподинамия не напрямую повышает риск рака, но через избыточную массу тела вполне может способствовать этому. А избыточная масса тела, как известно, ассоциирована с повышенным риском онкологических заболеваний», — заключил специалист.
Ранее радиотерапевт назвал неочевидные причины рака глаз. Как и в любом другом органе, в тканях глаза могут развиваться и доброкачественные, и злокачественные опухоли. По его словам, изменения в движении глазного яблока и боль в глазу может говорить о наличии опухоли.