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3 февраля, 02:00

Керосин, моча и сода: Врач перечислил губительные методы народной медицины

Врач Иванов: Лечить организм содой, керосином или мочой опасно для здоровья

Некоторые методы народной медицины могут навредить организму. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Некоторые методы народной медицины могут навредить организму. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Тёплый чай с мёдом или ягодный морс действительно помогают облегчить симптомы лёгкой простуды, однако некоторые методы народной медицины не только бесполезны, но и могут быть опасными для здоровья. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Один из таких — очищение печени смесью растительного масла и лимонного сока. Врач объяснил, что печень и так выполняет функцию фильтра, а подобные эксперименты могут привести к образованию камней в желчном пузыре, печёночным коликам и холециститу.

Ещё одно популярное средство — пищевая сода. Считается, что она может снизить уровень кислотности в желудке и помочь при изжоге. На некоторое время кислотность действительно резко снижается, и человек чувствует облегчение. Однако вскоре она поднимается и начинает разъедать слизистую оболочку желудка.

Роман Иванов

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Ещё одно популярное средство — пищевая сода. Считается, что она может снизить уровень кислотности в желудке и помочь при изжоге. На некоторое время кислотность действительно резко снижается, и человек чувствует облегчение. Однако вскоре она поднимается и начинает разъедать слизистую оболочку желудка.
Ещё одно популярное средство — пищевая сода. Считается, что она может снизить уровень кислотности в желудке и помочь при изжоге. На некоторое время кислотность действительно резко снижается, и человек чувствует облегчение. Однако вскоре она поднимается и начинает разъедать слизистую оболочку желудка.
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Особую опасность представляют методы лечения насморка соками растений, таких как алоэ, лук или чеснок. Эти средства не только не помогают при рините, но и могут вызвать ожог слизистой носа, атрофию тканей и даже потерю обоняния.

Одним из самых экстремальных и опасных методов народной медицины является использование керосина для лечения астмы, туберкулёза, ангины и других заболеваний. Специалист пояснил, что керосин не только токсичен, но и может вызвать тяжёлые ожоги, отравление и даже судороги.

Но настоящим «чемпионом» по опасности стала уринотерапия, популярная в 90-е годы. Моча содержит токсичные вещества, такие как мочевина, аммиак и соли тяжёлых металлов, которые могут привести к обезвоживанию, обострению хронических заболеваний и нарушению работы многих систем организма.

«Такой коктейль, особенно если принимать его внутрь, способен нанести серьёзный удар по организму: привести к обезвоживанию, обострению хронических заболеваний, нарушить работу выделительной, пищеварительной, нервной, иммунной и других систем», — заключил Иванов.

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Ранее профессор раскритиковала простой советский способ лечения простуды крепкими напитками. По словам эксперта, алкоголь категорически не рекомендуется как лечебное средство при различных заболеваниях, а его сочетание с целым рядом лекарств категорически недопустимо.

Андрей Горяничев
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