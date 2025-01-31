День рождения русской водки: Директор ННЦ наркологии раскритиковала простой советский способ лечения простуды

Растирания и даже приём внутрь с приправой из горчицы или перца — какие только рецепты не практикуют последователи народной медицины, когда у близкого поднимается температура, а в холодильнике имеется бутылка водки. К слову, сегодня, 31 января, отмечается День рождения русской водки. Поводом для возникновения этого неофициального праздника послужила защита докторской диссертации «О соединении спирта с водою» Дмитрием Менделеевым, которая прошла в этот день в далеком 1865 года в Петербурге. Главный миф о 40-градусном напитке развенчаем с экспертом в этом материале.

По словам директора Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, профессора Татьяны Клименко, алкоголь категорически не рекомендуется как лечебное средство при различных заболеваниях, а его сочетание с целым рядом лекарств категорически недопустимо.

«У всех лиц с проблемным употреблением алкоголя (и тем более у лиц с алкогольной зависимостью) нарушается количественный контроль над его употреблением. Это выражается в том, что после первой рюмки употребленного алкоголя у человека актуализируется патологическое влечение к алкоголю или так называемая «тяга». Она проявляется в том, что человек, употребивший алкоголь, например, с «лечебной целью», продолжает его употребление под предлогом различных надуманных причин – стал лучше себя чувствовать, снизилась температура, уменьшился озноб и так далее», — предупреждает собеседница Life.ru.

Болезненный феномен патологического влечения лежит в основе развития потребления алкоголя в больших объемах, развития запойных форм пьянства. Именно по этой причине алкоголь категорически не рекомендуется как лечебное средство при различных заболеваниях, в том числе при простуде.

Употребление уже первых доз алкоголя даже в небольшом количестве приводит к расширению сосудов, увеличению потоотделения, что вызывает у человека ложное ощущение улучшения самочувствия, снижения температуры, облегчения чувства озноба. С одной стороны, возникающая у человека иллюзия улучшения самочувствия может настроить его на отказ от употребления назначенных ему врачом лекарственных средств. С другой стороны, сочетание употребления алкоголя со многими лекарственными средствами категорически недопустимо из-за высокого риска развития тяжелых побочных эффектов (осложнений) имеющегося простудного заболевания. профессор Татьяна Клименко

Кроме того, расширение сосудов как прямой результат воздействия алкоголя на организм, приводит к увеличению объёма капиллярного русла, что создает огромную нагрузку на сердце, которое обеспечивает движение крови по сосудам. Поэтому всем людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, любые вариации «водочного» лечения строго противопоказаны, заключила Клименко.