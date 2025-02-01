«Нужно лечить»: Офтальмолог перечислила болезни, на которые указывают «мушки» в глазах

Плавающие помутнения в глазах или, как говорят в народе, «мушки» представляют из себя маленькие полупрозрачные точки в поле зрения. Чаще всего их большое скопление указывает на глазные недуги, в том числе опухоли. Об этом рассказала врач-офтальмолог Татьяна Честнова.

«Мушки» в глазах могут беспокоить обладателя, но не мешают его зрению. Однако иногда их становится так много, что это состояние нужно лечить. Самые частые причины появления помутнений — это заболевания глаз», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, по частоте заболеваний лидирует миопия (близорукость), также возможно травмы глаз, а опухоли встречаются реже. Однако если речь идёт о прозрачных «мушках», которые двигаются вместе с движением глаза из стороны в сторону, то они не опасны. Тем не менее, иногда пациенты путают «мушки» со вспышками и молниями перед глазами, а также нарушениями периферического зрения.