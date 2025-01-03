Офтальмолог назвал пять способов борьбы с синдромом «сухого глаза» без капель
Офтальмолог Отхозория: Комнатные растения спасут от синдрома «сухого глаза» зимой
Зимой под воздействием холодного воздуха, а также с началом отопительного периода некоторые могут сталкиваться с неприятной сухостью и раздражением глаз. По словам офтальмолога Дамири Отхозории, существует несколько простых способов помочь себе при синдроме «сухого глаза» без капель.
Так, для увлажнения воздуха дома и в офисе можно использовать комнатные растения. Также врач посоветовал почаще проветривать помещения и использовать специальные устройства, чтобы сделать воздух в комнате менее сухим.
«Забота о здоровье глаз в отопительный сезон — это необходимость, которая поможет избежать неприятных ощущений и проблем со зрением. Следуя простым рекомендациям, вы сможете сохранить комфорт и здоровье ваших глаз в этот сложный период», — заявил Отхозори в беседе с RuNews24.ru.
Офтальмолог обратил внимание и на то, что сухость глаз может возникать при долгой работе за компьютером. Поэтому он порекомендовал делать перерывы каждые 45 минут. Немаловажно соблюдать правила личной гигиены: перед сном смывать косметику и не прикасаться немытыми руками к лицу и глазам.
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