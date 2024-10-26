Названы фатальные ошибки, которые грозят слепотой из-за лопнувшего сосуда в глазу

Наиболее частая причина кровоизлияний на поверхности глазного яблока — травмы органов зрения или головы. Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков в беседе с «Вечерней Москвой» поделился, что делать, если лопнул сосуд в глазу.

Светлаков назвал несколько главных правил при разрыве глазных капилляров: не тереть глаза и не трогать их руками, не промывать водой, не заниматься самолечением, снять контактные линзы и на время выздоровления отказаться от их ношения, как можно быстрее обратиться за помощью к офтальмологу.

Терапию назначит лечащий врач — она будет зависеть от причины, которую определит офтальмолог, и от места попадания крови. Обычно за патологией просто наблюдают, но иногда требуется оперативное вмешательство. Часто врачи назначают препараты, которые разжижают кровь.

Эксперт уточнил, что кровоизлияния в глазу происходят не только из-за травм. Расстройство глаза возникает при различных инфекционных заболеваниях, таких как конъюнктивит, кератит или хориоретинит, из-за гипертонии, а также после офтальмологической операции.

Стоит помнить, что кровоизлияние нередко происходит и при интенсивных тренировках, особенно при поднятии тяжестей, сильном приступе кашля или рвоты. Влияют и негативные факторы: алкоголь, курение, резкое прекращение приема лекарств от образования тромбов, недостаток витаминов в организме и несоблюдение гигиены.

Светлаков просит внимательнее относиться к своему здоровью, ведь распознать скопление крови не всегда получается невооружённым глазом. Так, если кровь попадёт в стекловидное тело или в сетчатку, то самостоятельно увидеть её будет невозможно. Это опасное состояние может привести к полной слепоте. Поэтому никогда не стоит игнорировать нарушения зрения: туманность, чёрные точки, пелену, нечёткость контуров и обильное слезотечение.