Названо 10 тревожных причин срочно проверить щитовидку
Эндокринолог Лунёва: Сонливость и ком в горле — признаки проблем с щитовидкой
Даже малейшее нарушение работы щитовидной железы может вызывать серьёзные отклонения в состоянии здоровья. В частности, о проблемах может говорить появление ощущения кома в горле, сонливость и раздражительность, рассказала врач-эндокринолог Анастасия Лунёва.
Также проверить щитовидку следует, если вес начал меняться — расти или наоборот таять на глазах, а также не получается похудеть. Возможны изменения и во внешности, в числе которых ломкость и выпадение волос, истончение ногтей.
Врач добавила, что дефицит гормонов щитовидной железы повреждает нервные клетки. Могут появиться болезненные спазмы и судороги, онемение конечностей.
«Если не хочется ни двигаться, ни думать, ни работать, а только лежать или спать, не нужно списывать это на возраст, межсезонье или что-то ещё. Лучше обратиться к врачу и убедиться в том, что нет проблем с гормонами», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».
Ранее россиянам назвали три привычки, которые убивают щитовидную железу. В их числе курение. Действие никотина может спровоцировать серьёзные хронические заболевания: эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринную офтальмопатию (осложнение болезни Грейвса). Также негативно на работе органа может сказаться бесконтрольный приём БАДов, содержащих йод. Третья привычка связана с избыточным употреблением продуктов из сои: соевое молоко и соус, тофу и мисо. Такая еда чревата увеличением щитовидки и появлением узлов.