Эндокринолог пояснила, как работа щитовидной железы связана с либидо

Щитовидная железа отвечает за регулировку работы всего организма, и мочеполовая система — не исключение. Важно знать, что при развитии синдрома гипотиреоза, то есть недостатка гормонов щитовидной железы, замедляются все обменные процессы. В результате у мужчин могут снизиться либидо и потенция, а у женщин нарушается менструальный цикл и развивается бесплодие. Об этом в беседе с Лайфом рассказала эндокринолог, диетолог Полина Жаркова.

"В основе этого лежит сложная гормональная регуляция. Гипоталамус вырабатывает тиреотропин-рилизинг-гормон, увеличивающий выработку и выброс ТТГ (тиреотропного гормона. — Прим. Лайфа) в передней доле гипофиза, для того, чтобы он, в свою очередь, стимулировал щитовидную железу вырабатывать больше гормона. Большое количество тиреотропин-рилизинг-гормона при этом стимулирует не только ТТГ, но и пролактин — развивается вторичная гиперпролактинемия", — отметила она.

Врач добавила, что при этом снижается выработка лютеинизирующего гормона, регулирующего секрецию тестостерона клетками Лейдига в семенниках у мужчин. У женщин же этот гормон в норме отвечает за образование фолликула, стимулирует образование эстрогенов, обеспечивает овуляцию и образование жёлтого тела в яичниках, уточнила специалист.