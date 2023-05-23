Вампиры ни при чём: Какие анализы сдать, если чувствуешь постоянную усталость

Многие списывают упадок сил на энергетических вампиров, но причина намного прозаичней. Непроходящее чувство усталости может свидетельствовать о дефиците важных веществ в организме, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова в своём комментарии специально для Лайфа.

"В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы. Для этого мы оцениваем гормон гипофиза ТТГ. Он регулирует работу щитовидной железы. Чем выше гормон ТТГ, тем ниже уровень тиреоидных гормонов", — рекомендовала врач.

Если выяснится, что содержание ТТГ повышено (а его норма — 0,4–4), нужно обязательно оценить гормоны самой щитовидной железы — свободный Т3 и свободный Т4, выявить причину гипотиреоза и назначить терапию. Разобраться с этим поможет эндокринолог, сказала Жаркова. Также следует сдать общий анализ крови для того, чтобы исключить анемию, латентный дефицит железа. Наиболее часто именно они являются причиной слабости и снижения работоспособности.

Усталость может вызвать и низкий уровень гормона солнца — витамина D. Если вы не получаете 1000–2000МЕ в сутки витамина D в виде добавок, скорее всего, уровень будет низким. В пище содержится очень мало гормона солнца, основным его источником для организма является выработка в коже. Но и здесь всё не так просто, заметила врач.

"Во-первых, солнечные лучи приводят к преждевременному старению кожи и увеличивают риск злокачественных новообразований кожи. А во-вторых, в России в большинстве регионов холодные затяжные зимы, которые не балуют жителей солнечным светом. К тому же ультрафиолевые лучи, необходимые для выработки витамина D в коже, рассеиваются в верхних слоях атмосферы и падают на кожу по касательной. Все эти факторы приводят к снижению уровня витамина D в организме и обуславливают его профилактический приём", — заключила Жаркова.