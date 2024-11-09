Почему дёргается глаз: Офтальмолог перечислила причины миокимии
Врач Миргородская: Глаз может дёргаться из-за перегрузки, алкоголя и препаратов
Состояние непроизвольного сокращения мышц вокруг глаза, из-за чего зрительный орган начинает дёргаться, называется миокимией. Она возникает по разным причинам, отметила врач-офтальмолог Светлана Миргородская. Негативные ощущения могут быть следствием как простой усталости из-за чрезмерной нагрузки на глаза, так и неправильного подбора очков или линз.
Кроме того, подёргивание глаза может возникнуть из-за злоупотребления кофе или алкоголем, курения, приёма антигистаминных препаратов и антидепрессантов, которые провоцируют синдром сухого глаза. Также причиной негативного состояния могут быть проблемы со сном, диеты или стрессовые ситуации, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
«Профилактикой и лечением миокимии являются: соблюдение режима зрительной нагрузки, ношение правильно подобранной очковой и контактной коррекции, соблюдение режима сна и отдыха, полноценное питание и слезозаместительная терапия при необходимости», — предупредила эксперт.
Ранее россиян предупредили, что стресс может серьёзно ударить по зрению. По словам врача, из-за стресса могут появиться «мушки» и «искры» перед глазами и даже более серьёзные недуги.