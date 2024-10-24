Сухость глаз и головные боли: Россияне пожаловались на проблемы со зрением из-за гаджетов

Почти половина россиян (45%) пожаловались, что испытывают синдром усталости глаз после работы с гаджетами. На первом месте среди раздражителей — смартфоны (72%), далее следуют ПК и ноутбук. Проблемы возникают и при использовании планшетов и игровых приставок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует «Газета.ru».

По данным издания, россияне пожаловались на такие симптомы, как затуманенность зрения и расплывчатость (34%), общая усталость глаз (28%), сухость и жжение (12%), покраснение и раздражение (11%). По 4% указали на боли в голове и в глазах.

Важно уточнить, что с синдромом усталости глаза, судя по исследованию, не сталкивались лишь 4% респондентов. 19% подчеркнули, что испытывают её лишь после длительной работы. По словам офтальмолога и лазерного хирурга Зарины Курачиновой, синие световые лучи, испускаемые гаджетами, действительно, могут ухудшать зрение и вызывать дискомфорт.