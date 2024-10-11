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11 октября, 15:57

«Глаза будут напрягаться и уставать»: Оптометрист опровергла популярные мифы про очки

Оптометрист Сахарова призвала не делать перерывы в ношении очков

Вопреки распространённому заблуждению, делать перерыв в ношении очков, якобы чтобы дать глазам отдохнуть, не следует. Об этом заявила оптометрист Ольга Сахарова. По её словам, если следовать этому мифу, то можно добиться не улучшения зрения, а обратного эффекта.

«Когда очки или контактные линзы выписывает офтальмолог, ими следует пользоваться. Также не стоит делать перерывы в ношении, чтобы давать глазам отдохнуть. Наоборот, если вы не будете носить очки по показаниям, ваши глаза будут напрягаться и уставать», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, некоторые люди полагают, что из-за ношения очков кожа вокруг глаз расслабляется, что приводит к появлению морщин. Однако и это является мифом, уверена собеседница «Газеты.ru». Она отметила, что морщины возникают из-за старения и по другим причинам, но никак не из-за очков.

Офтальмолог перечислила причины, из-за которых могут полопаться сосуды глаза
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Ранее врач рассказала, как сохранить зрение до старости. Офтальмолог порекомендовала делать упражнение для глаз «20-20-20».

Обложка ©

pixabay / congerdesign

Борис Эльфанд
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