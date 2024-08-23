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23 августа, 09:09

Давление, диабет, операция: Офтальмолог перечислила причины, из-за которых могут полопаться сосуды глаза

Офтальмохирург Санторо: Сосуды глаза могут полопаться при гипертонии

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда у них лопались сосуды глаз и создавалось впечатление, будто бы глазное яблоко залилось кровью. Офтальмохирург Элина Санторо перечислила причины данного явления.

По её словам, сосуды глаз могут полопаться из-за гипертонии, то есть повышенного артериального давления. Негативное явление также может быть следствием сахарного диабета, отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, сосуды глаза могут полопаться из-за вирусных заболеваний. По словам офтальмолога, в этом случае к кровоизлиянию приводит проникновение вируса гриппа в сосуды. Ещё одна причина — вирусные или бактериальные конъюнктивиты. Травма глаза или микротравма из-за попадания инородного тела также могут привести к негативным последствиям. Наконец, пострадать сосуды могут и при хирургическом вмешательстве.

«Ну и также не надо забывать, что подобные кровоизлияния могут появиться после операции на глаза: хирургия катаракты, глаукомы, также операции по лазерной коррекции зрения или же инъекции», — объяснила эксперт.

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Ранее офтальмолог раскрыла серьёзную опасность контактных линз. В частности, из-за линз могут возникнуть проблемы со сном. Негативно на наши глаза влияет и яркий свет.

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Freepik

Борис Эльфанд
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