Давление, диабет, операция: Офтальмолог перечислила причины, из-за которых могут полопаться сосуды глаза

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда у них лопались сосуды глаз и создавалось впечатление, будто бы глазное яблоко залилось кровью. Офтальмохирург Элина Санторо перечислила причины данного явления.

По её словам, сосуды глаз могут полопаться из-за гипертонии, то есть повышенного артериального давления. Негативное явление также может быть следствием сахарного диабета, отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, сосуды глаза могут полопаться из-за вирусных заболеваний. По словам офтальмолога, в этом случае к кровоизлиянию приводит проникновение вируса гриппа в сосуды. Ещё одна причина — вирусные или бактериальные конъюнктивиты. Травма глаза или микротравма из-за попадания инородного тела также могут привести к негативным последствиям. Наконец, пострадать сосуды могут и при хирургическом вмешательстве.