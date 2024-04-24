Офтальмолог предупредил россиян, что от яркого солнца действительно можно ослепнуть
Офтальмолог Кусков: Ультрафиолетовые лучи могут вызвать ожог роговицы
Ультрафиолет без преувеличения опасен для глаз, а именно для сетчатки, эпителия роговицы и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками. Об этом россиян предупредил врач-офтальмолог клиники "Я вижу" Александр Кусков. По его словам, солнцезащитная оптика — это прежде всего не модный аксессуар, а медицинская необходимость. Яркий свет действительно может навредить глазам, и это не пустые слова. Дело даже может дойти до слепоты, которая является осложнением катаракты.
"Ультрафиолетовые лучи, попадая на роговицу, могут вызвать её ожог, способствовать образованию дистрофических участков и повреждений ткани сетчатки. Вред для хрусталика от чрезмерного ультрафиолетового излучения заключается в ускорении процессов его помутнения", — пояснил собеседник "Газеты.Ru".
Ранее офтальмолог рассказала, представляют ли опасность операции по смене цвета глаз (а есть и такие!). Суть вмешательства состоит в том, что в слои роговицы вводят специальный краситель. Это позволяет получить постоянный эффект, в отличие от линз, за которыми нужно каждый день ухаживать. В другом материале Life.ru рассказывал, что появление мушек перед глазами, а также яркие вспышки являются первым симптомом отслоения сетчатки. Врач заверил, что медицина сейчас вышла на уровень, когда даже самые трудные или запущенные случаи так или иначе поддаются лечению.
Shutterstock / FOTODOM