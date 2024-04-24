Офтальмолог предупредил россиян, что от яркого солнца действительно можно ослепнуть

Ультрафиолет без преувеличения опасен для глаз, а именно для сетчатки, эпителия роговицы и хрусталика, который притягивает к себе солнечный свет, если глаза не защищены очками. Об этом россиян предупредил врач-офтальмолог клиники "Я вижу" Александр Кусков. По его словам, солнцезащитная оптика — это прежде всего не модный аксессуар, а медицинская необходимость. Яркий свет действительно может навредить глазам, и это не пустые слова. Дело даже может дойти до слепоты, которая является осложнением катаракты.

"Ультрафиолетовые лучи, попадая на роговицу, могут вызвать её ожог, способствовать образованию дистрофических участков и повреждений ткани сетчатки. Вред для хрусталика от чрезмерного ультрафиолетового излучения заключается в ускорении процессов его помутнения", — пояснил собеседник "Газеты.Ru".