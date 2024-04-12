Врач рассказала, из чего "сделаны" наши слёзы

Слёзы — уникальный инструмент как для эмоционального здоровья, так и для физического. Врач-офтальмолог высшей категории и доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, что человеческий плач несёт в себе большое количество компонентов. По её мнению, он способен даже залечить раны.

"Слеза — уникальная структура. В ней находится огромное количество разных компонентов, в частности 150 видов липидов, 18 видов разных муцинов — это гликопротеины (сложные белки, содержащие углеводные компоненты. — Ред.) и порядка 500 видов белка. Один из них — лизоцим — защищает от инфекций, имеет противовоспалительный эффект", — добавила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Однако не всё так просто: длительный плач способен негативно отразиться на состоянии глаз. Во время этого процесса дополнительно работает слёзная железа, но вскоре у неё заканчивается ресурс, в результате чего слёзная плёнка истощается и некоторое время не восстанавливается. Таким образом появляется сухость и покраснения в глазах, ощущение инородного тела и расширение сосудов, пояснила Лещенко.